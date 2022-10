Zapustiti je morala dom, zemeljski plaz poškodoval hišo

V petek ob 20.31 se je v zaselku Brgod (občina Hrpelje - Kozina) sprožil zemeljski plaz in poškodoval stanovanjsko hišo. Hiša ni primerna za nadaljnje bivanje, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Materija so opravili ogled plazu in zavarovali dostop. Oseba, ki prebiva v hiši, jo je zapustila in bo prenočila pri sorodnikih. Posredovali so tudi predstavniki OŠCZ občine Hrpelje - Kozina, ki bodo jutri opravili nadaljnji ogled in morebitno sanacijo.