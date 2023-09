Na ljubljanski obvoznici poškodovanih več ljudi, zagorela so vozila (FOTO in VIDEO)

Prometnoinformacijski center poroča, da je zaprta ljubljanska južna obvoznica med priključkoma Ljubljana jug in Rudnik proti Kopru.

Kot nam je sporočila bralka Maruša, je trikrat močno počilo.

Nesreča na avtocesti FOTO: Bralka Maruša

Obvoz je iz smeri predora Golovec proti Šmarju - Sapu oziroma za voznike, ki prihajajo iz smeri Dolenjske, na severno ljubljansko obvoznico in potem proti Primorski.

Iz PU Ljubljana so sporočili: »Danes okoli 15.30 je na južni ljubljanski obvoznici v bližini izvoza Rudnik v smeri Kopra prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri je udeleženih več vozil, tudi tovornih. V trčenju so vozila tudi zagorela. Po doslej znanih podatkih je poškodovanih več oseb. Intervencija in gašenje vozil trenutno še vedno potekata.

Vse, ki so obstali v zastoju, prosimo, da upoštevajo navodila policistov in upravljalca ceste in naj ne vozijo vzvratno, obračajo ali hodijo po cestišču.«

Sicer pa so zatoji še:

- priključek Sneberje - Ljubljana Šiška;

- Ljubljana Bizovik - priključek Sneberje;

- Ljubljana Bizovik, - Malence;

- počivališče Barje - Brezovica;

- Koseze - Brezovica;

- Ljubljana Vič - Ljubljana jug, zamuda 50 minut.

Na cestah iz Ljubljane proti Črnučam, Škofljici in Brezovici.

Na cesti Unec - Cerknica pred Rakekom proti Cerknici.

