Zaposleni v trgovini preprečili rop

Roparju, ki se je v torek zvečer namenil po denar v trgovino, se podvig ni izšel po načrtih, saj se je znašel v policijskih rokah. Kot so namreč sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so bili malo pred 20. uro obveščeni o ropu v eni izmed prodajaln na območju Domžal.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je 40-letni osumljenec vstopil v prodajalno, prodajalki zagrozil z ostrim predmetom ter zahteval denar. Nadaljnje dejanje so mu preprečili drugi zaposleni, osumljenec je odtujil artikel v vrednosti nekaj 10 evrov ter pobegnil iz trgovine,« smo izvedeli. Na kraj dogodka je hitro odšlo več policijskih patrulj, kmalu pa so osumljenca s pomočjo občanov prijeli in mu odvzeli prostost. »Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah ropa. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« so dodali.