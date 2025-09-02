KRIMINALITETA

Zaposlena v lokalu zalotila vlomilca, ne boste verjeli, kaj je počel

Mlajši moški je vlomil v gostinski lokal v Dobji vasi.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Gulliver20, Shutterstock
Fotografija je simbolična. FOTO: Gulliver20, Shutterstock

A. G.
02.09.2025 ob 10:50
A. G.
Zaposleno v gostinskem lokalu v Dobji vasi, na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem, je prvega septembra zjutraj, ob prihodu v službo, pričakal speči vlomilec.

Mlajši moški je v nočnih urah skozi pritlično okno vlomil v lokal, iz denarnice ukradel menjalni denar in si na okno, za popotnico, pripravil nekaj steklenic pijače. Nekaj steklenic je izpraznil že v lokalu in tam zaspal do prihoda zaposlene.

»Mladeniča bomo zaradi vloma v gostinski lokal kazensko ovadili,« je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje.

