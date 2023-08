Zaporne kazni Dejanu ne pridejo do živega

Koprčan Dejan Petrović je več kot polovico svojega življenja navzkriž z zakonom. 43-letni vdovec in oče mladoletnih otrok klopi sodišč greje od leta 2000, od takrat si je nabral za kar sedem strani dolg seznam kazenske evidence, a zaporne kazni nanj niso imele pozitivnega učinka. Od 24. maja predlani je v zaporu zaradi velike tatvine in dveh kaznivih dejanj ogrožanja varnosti. Od takrat, torej v času prestajanja kazni, pa so ga na koprskem okrožnem sodišču še dvakrat obsodili na zapor. Julija lani zaradi dveh kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletnih oseb in dveh dejanj surovega ravnanja, enotna kazen pa se je glasila dve leti in pet mesecev ječe. Zadnjo sodbo so mu na koprskem okrožnem sodišču izrekli pred dnevi, ker je v sostorilstvu hudo telesno poškodoval T. G.

3 leta zapora je zadnja enotna kazen.

Brcal ga je v glavo

Drugega marca 2020 je bil Petrović v družbi še treh prijateljev na koprski glavni avtobusni postaji. Obtoženi se je z oškodovancem sprl in ga fizično napadel, tako da je na tleh ležečega večkrat brcnil v glavo. Utrpel je krvavitve v možganih, odrgnine in podplutbe, začasno je bil skažen ter dva tedna nesposoben za delo. Tamkajšnje varnostne kamere so posnele brutalno brcanje, v katerem je po mnenju sodišča domnevno sodeloval tudi Koprčan B. M., ki da je prav tako brez milosti oškodovanca brcal v glavo. O tem sta pričala očividca, zaposlena na železniški postaji, pa tudi oškodovanec, ki k predobravnavnemu naroku in razglasitvi sodbe ni pristopil. Tožilstvo je kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe prekvalificiralo v hudo poškodbo in z obtoženim 31. marca sklenilo sporazum o priznanju krivde.

»Glede na oteževalne in olajševalne okoliščine, zlasti priznanje krivde in na drugi strani obtoženčev obsežni kazenski list, ki kaže, da je povratnik tako zaradi premoženjskih kaznivih dejanj kot zoper življenje in telo, je dogovorjena kazenska sankcija osem mesecev zapora pravična,« je v zaključni besedi in v upanju, da bo imela slednja naposled učinek na Petrovića, povedal okrožni državni tožilec Damir Kusič. Strinjal se je z enotno sankcijo v zvezi s pravnomočnima sodbama zgoraj navedenih sedmih kaznivih dejanj.

Zadnjo sodbo so mu na koprskem okrožnem sodišču izrekli pred dnevi.

Zagovornik obtoženca, ljubljanski odvetnik Matevž Tratar, ki ga na sodišče ni bilo, ampak se je prek videokonferenčne povezave skupaj s Petrovičem javil iz zapora na Dobu, se je v celoti strinjal z besedami tožilca. »Predlagam kazen, kot je bila dogovorjena, da se slednja združi s to, ki jo že prestaja, in da ga sodišče oprosti stroškov postopka, saj nima premoženja.«

»Obžalujem dejanje. Bili smo pijani, sicer se to ne bi zgodilo,« je dodal zapornik, ki si je podaljšal bivanje na Dolenjskem. Sodnik Miha Špilar ga je namreč spoznal za krivega, ga kaznoval z enotno kaznijo treh let zapora in ga oprostil stroškov kazenskega postopka.