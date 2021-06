Zapor nasilnežu s protestov: Ta dan mi je za vedno spremenil življenje

Opravičil se je

Gregor Mitev je bil obsojen za več kaznivih dejanj. FOTO: Marko Feist

Da je šlo za dan, ki mu je za vedno spremenil življenje, je včeraj še pred izrekom sodbe na ljubljanskem okrožnem sodišču povedal 26-letni Mariborčan, ki je že sredi maja priznal več kaznivih dejanj, ki jih je zagrešil na nasilnih protestih 5. novembra lani: štiri napade na uradno osebo, ko opravljajo naloge varnosti, poškodovanje tuje stvari, povzročitev lahke in hude telesne poškodbe. Vse to naj bi član Viol storil, da bi se postavljal pred vrstniki.Mitev je, kot smo poročali, s pomočjo zagovornika, odvetnika, s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, včeraj pa so mu izrekli kazen, določeno v sporazumu: dve leti in osem mesecev zapora. Na sodišču je med drugim povedal, da je dejanja storil pod vplivom alkohola, in se oškodovancem tudi opravičil.Kot smo poročali, je napadel policista, ko se je ta ukvarjal z drugim protestnikom. Policista je, kakor je bilo videti tudi na posnetkih, ki so bili predvajani na televiziji, brcnil v hrbet, nato pa je ta še z glavo udaril v tla. Enemu od snemalcev je brcnil v kamero, ta se je prevrnila, nato je brcnil še njega, da je padel na kamero, zaradi tega je bila uničena. Lotil se je tudi novinarjain ga z roko udaril v hrbet, nato pa ga še brcnil v stegno, da je padel po stopnicah in utrpel nekaj udarnin in odrgnin. Najhuje jo je skupil fotograf, ki ga je Mitev brcnil in z roko udaril v čeljust, nato pa ležečega na tleh, ko je izgubil zavest, še večkrat brcnil in ga hudo poškodoval. Mitev je sicer napadel še policista konjenika, v katerega je vrgel »neznani stekleni predmet«, in ga torej napadel z nevarnim predmetom. Proti drugemu policistu je vrgel gorečo baklo, še enega, ki jo je hotel odstraniti, pa brcnil v predel prsnega koša.Ljubljanski kazenski okrožni sodnikje ob izreku sodbe poudaril, da je Mitev pri izvrševanju kaznivih dejanj pokazal veliko vztrajnosti, saj se je v ta namen pripeljal iz Maribora v Ljubljano. Oškodovanca Živuloviča, ki od Miteva terja 19.500 evrov odškodnine, in napadenega policista, ki zahteva 15.000 evrov oškodnine, je napotil na pravdo. Dva oškodovanca, ki sta včeraj prišla na sodišče, odškodnine nista zahtevala, Mitev pa je priznal premoženjskopravna zahtevka za uničeno kamero Vladimirja Voduška v višini 2200 evrov in 530 evrov za poškodovano opremo drugega napadenega snemalca.Sodnik ga je oprostil stroškov postopka in ugodil njegovi prošnji za predčasno prestajanje kazni.