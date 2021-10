Zaplet na sodišču: priči na zaslišanje prišli skupaj

Na sojenju zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina se je včeraj zapletlo pri izpovedi prič, ki sta prisostvovali policijski hišni preiskavi v klubu Marina. Izkazalo se je, da sta se moška, upokojeni policist in detektiv, na pričanje iz Nove Gorice pripeljala z istim avtomobilom.

Najprej je pred sodni senat stopil upokojeni policist Srečko Lindič, ki je v hišni preiskavi kluba Marina sodeloval kot priča. Kot je izpovedal, je sodeloval pri ogledu objekta in omaric deklet. Med 14 ur trajajočo hišno preiskavo sta bili ves čas prisotni tudi vodja kluba Vesna Ternovec in njena odvetnica, pregledali pa so tudi sobe, v katerih so prebivala nekatera od deklet. Lindič se je spomnil, da so bila vrata vsaj ene od sob že prej udarjena oziroma da so bili vidni znaki vloma. Upokojeni detektiv Zmago Vrtovec, ki je prav tako kot priča sodeloval pri hišni preiskavi kluba in tudi sob, v katerih so prebivala dekleta, je izpovedal podobno, sam pa se je spomnil, da je bilo poškodovanih vsaj dvoje vrat.

Odvetnika Janeza Koščaka, zagovornika Dejana Šurbka, je zanimalo, ali je policija večkrat vabila Lindiča in Vrtovca, naj nastopita kot priči pri hišnih preiskavah, med izpraševanjem Vrtovca pa je prišlo na dan, da sta se z Lindičem poznala oziroma da sta se po tistem, ko sta se spoznala med preiskavo v klubu Marina, še nekajkrat videla.

Vrtovec je med drugim povedal, da sta se z Lindičem pred narokom slišala po telefonu. Ko so na zahtevo Koščaka Lindiča še enkrat soočili z izpovedanim, je ta najprej dejal, da Vrtovca ni poklical, nato pa spremenil svojo trditev in pojasnil, da ga je poklical in vprašal, ali je tudi sam prejel vabilo na sodišče. Na koncu se je po Lindičevi izpovedbi izkazalo, da sta se na narok pripeljala z istim avtom, to pa je Lindič utemeljil s tem, da je njegovo vozilo v popravilu.

To ni prvo razhajanje v izpovedi prič v zadevi Marina. Kot je v začetku meseca poročal časnik Večer, je eden od tajnih policijskih delavcev izpovedal, da na nekaterih njegovih poročilih o tajnem delovanju v klubu Marina sploh niso njegovi podpisi. Prav tako je povedal, da ko je bil v tej zadevi zaslišan v sodni preiskavi, je o tem, kaj mora govoriti, dobil navodila nadrejenega oz. koordinatorja v tej zadevi, kriminalista Zdravka Cindriča iz Nacionalnega preiskovalnega urada.

Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos naj bi zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. Tako naj bi na prefinjen način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev.