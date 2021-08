Zaplenili različne droge

Žalski policisti so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 20-letniku z območja Zabukovice. FOTO: PU Celje

Mariborski policisti in kriminalisti so v petek in soboto med sedmo zvečer in četrto zjutraj v sodelovanju z organizatorjem opravili poostren nadzor v okolici in na koncertnem prizorišču prireditve Bass fighters festival v kraju Ciringa. Prireditev je obiskalo okoli 1200 ljudi.V času nadzora so opravili 27 zasegov prepovedanih drog, in sicer 16 zasegov konoplje, dva zasega kokaina, tri zasege amfetamina, pet MDMA-ekstazija in en zaseg MDMA-kristalov. Po zaključku vseh analiz zaseženih snovi in ko bodo zbrali vsa potrebna obvestila, bodo uvedli 18 tako imenovanih hitrih postopkov o prekršku, zoper eno osebo pa bodo podali obdolžilni predlog. Policisti so med izvajanjem nadzora zaznali tudi kaznivo dejanje omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu in bodo zoper eno osebo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo.Žalski policisti so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 20-letniku z območja Zabukovice (UE Žalec) in mu zasegli več različnih vrst prepovedane droge. Odvzeli so nu prostost in ga z ovadbo zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil pripor.Pri hišni preiskavi so zasegli 1300 g konoplje, 369 g MDMA, 31 g kokaina in 166 tablet oksimetolona (anabolični steroidi). Za kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do desetih let.