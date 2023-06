Zapeljiva Rolanda je v kombineži Petra spravila na kant

Ničkolikokrat je 73-letni Peter Okorn iz Lipnika nad Trebnjem, čeprav težko, saj je invalid, zaman prišel na novomeško sodišče, misleč, da bo pred roko pravice stopila Rolanda Hribar, ki naj bi ga spravila ob premoženje. A je vedno prišel zaman, Rolande nikoli ni bilo. Sodišče je imelo veliko težav že s tem, da bi ji vročilo vabilo na obravnavo, zato se primer od leta 2016 ni premaknil nikamor, vabilo so ji poskušali vročiti celo z detektivom, a brezuspešno.

No, pred dnevi je Rolanda prišla na novomeško sodnijo, ni pa bilo Petra, ki je pristal v bolnišnici. Sojenje se tako ni začelo, saj je 62-letnica pooblastila odvetnika, ki jo bo zastopal v tej zadevi, a ker je bilo to tik pred zdajci, je imel odvetnik tisti dan druge obveznosti. Z vročanjem vabila ima težave tudi trebanjsko sodišče, zato je sodnica Romana Rački Strmole, še preden je začela obravnavo, Hribarjevi kar osebno vročila vabilo trebanjskega sodišča.

Sam zapisal pri notarju

Čeprav se obravnava, tožilstvo Hribarjevi očita poskus goljufije, oderuštvo in izneverjanje, niti ni začela, je Rolanda svoj zagovor spisala na papir in ga vložila v spis, svojo plat zgodbe pa je želela povedati tudi javnosti, saj, kot pravi, ni oškodovan Okorn, temveč je on oškodoval njo. »To, kar govori on, so same laži, s katerimi sramoti mene in mojo družino. Nič ni res, kar trdi. On je tisti, ki je dolžan meni 250.000 evrov. Za vse imam dokaze.

Da mi toliko dolguje, je sam zapisal pri notarju in to tudi podpisal. Zdaj se mi hoče maščevati tako, da me blati, čeprav je svoj denar zapravil sam, ne pa jaz. On je na veliko razmetaval s svojim denarjem in zapravljal. Samo v enem dnevu je na primer zapravil 15.000 evrov, kupil je orodje in plačeval v gostilni. Jaz nisem nikoli vzela nobenega njegovega premoženja. Tudi to, kar je govoril, da naj bi ga zapeljala v kombineži, je čista laž, kombineže niti nimam,« je dejala Rolanda Hribar in dodala, da pri njem ni bila nikoli sama, vedno je bila z njo hčerka.

Pomagala naj bi si celo z ženskimi čari v tančici, a Rolanda pravi, da kombineže sploh nima (fotografija je simbolična). FOTO: Tatniz/Getty Images

»Ko sem mu posojala denar, je to zapisoval na listke. Napisal je, koliko denarja sem mu dala tisti dan, in podpisal. Ko pa se je tega dolga že nabralo in je bila skupna vsota večja, sva šla k notarju. Skupaj sva seštela in je bilo 250.000 evrov. Sam je zapisal pri notarju, da si je toliko sposodil, in to tudi podpisal,« je pojasnila in zatrdila, da bo vse povedala naslednjič na obravnavi, je pa v pisnem zagovoru, ki ga je izročila sodnici, zapisala svoj predlog, naj Okorna pregleda psihiater: »Dokler ne bo ugotovil njegovega zdravstvenega stanja, se ne bom zagovarjala.«

Ob vse premoženje

Okorn je svojo življenjsko izkušnjo že zaupal Slovenskim novicam. Povedal je, da se je njegova kalvarija začela pred več kot desetimi leti, ko je pri notarju podpisal dogovor, v katerem je priznaval, da je Hribarjevi dolžan 250.000 evrov. »To sem podpisal, čeprav ni bilo res,« je zatrdil in nadaljeval, da je Hribarjeva, ker ji ni vrnil dolga, začela vpisovati plombe na njegovo premoženje. »Ker je imela plombe na mojem imetju, je vseskozi izsiljevala in pobirala denar od prodaje zemljišč. Imel sem osem zazidljivih parcel v Vesci pri Rodicah,« je povedal in dodal, da je, ko je zaslutila, da bi lahko prišla do denarja, zelo dobro izkoriščala tudi svoje ženske čare. On je bil pred tem osamljen in si je želel imeti osebo, ki bi skrbela zanj in njegovo gospodinjstvo. Pozneje ji je celo, zaslepljen od njenih čarov, dal pooblastilo, da je lahko za nekaj časa upravljala njegovo premoženje. Pravi, da je ostal brez okoli 750.000 evrov vrednega, večinoma podedovanega premoženja.

To, kar govori on, so same laži, s katerimi sramoti mene in mojo družino.

Dogajanje in ozadje bodo poskušale osvetliti številne priče. Več kot ducat se jih bo zvrstilo na novomeškem okrožnem sodišču, sodnica pa je že rezervirala tri datume, enega v juliju, enega v avgustu in enega v septembru.

Pa še to: Rolanda ni ravno pogosto ime, a na straneh črne kronike se v zadnjem času pojavljata dve Rolandi, obe sta iz trebanjskega konca. Ena je Rolanda Hočevar, druga pa Rolanda Hribar. Na prvi pogled sta si celo podobni.