Zapeljala v jarek, zdaj se bori za življenje

V ponedeljek okoli 9. ure se je na cesti med Logatcem in Vrhniko zgodila prometna nesreča, v kateri je bila samoudeležena kolesarka.



Po do zdaj zbranih obvestilih je pri prehitevanju vlečnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala s ceste v jarek za meteorno vodo in padla. Pri tem se je hudo poškodovala.



Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v UKC Ljubljana, njeno življenje pa je ogroženo.



Policisti o nesreči še zbirajo obvestila in bodo ustrezno ukrepali.

