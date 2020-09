Zapeljala na nasprotnosmerno vozišče in trčila v drugo vozilo

Danes ob 9.54 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči z lažjimi poškodbami v naselju Plave, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili.



Na kraju so ob ogledu in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 57-letna voznica avtomobila vozila iz Solkana proti naselju Deskle. V naselju Plave, pri križišču za Goriška brda, je zapeljala levo in na nasprotnosmerno vozišče, pri tem pa s prednjim levim bočnim delom vozila trčila v drugo osebno vozilo, s katerim je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 60-letni voznik z 52-letno sopotnico.



V trčenju sta se poškodovala 57-letna voznica in 60-letni voznik.



Po nudeni prvi pomoči na kraju so ju reševalci odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.



Poleg policistov in reševalcev ZD Nova Gorica so na kraju posredovali tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica, poroča PU Nova Gorica.