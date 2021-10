Zapeljal z avtoceste in trčil v drevo, potem se je iz avta začelo kaditi

V četrtek ob 23.10 je na uvozu na avtocesto v Logatcu v smeri proti Kopru osebno vozilo zapeljalo z vozišča, trčilo v drevo in obstalo na uvozu. Iz vozila se je kadilo, vendar ni zagorelo.



Gasilci PGD Dolnji Logatec in Cerknica so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator in z vpojnimi sredstvi posuli po vozišču iztekle motorne tekočine. Aktivirani so bili tudi gasilci GB Ljubljana, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.



V nesreči ni bilo poškodovanih oseb, poroča uprava za zaščito in reševanje.

