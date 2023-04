Včeraj ob 19.51 je na območju Velike Gore, občina Ribnica, na makadamski gozdni cesti osebno vozilo zapeljalo v sneg in obtičalo. Gasilci PGD Ribnica so vozilo s pomočjo vitla izvlekli iz snega in udeležene varno pospremili v dolino, piše Uprava RS za zaščito in reševanje.