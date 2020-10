Črni petek: umrlo kar 19 ljudi, rekordni tudi po številu okuženih

Številke okuženih v Sloveniji drastično naraščajo. Potem ko so bili v petek podatki malenkost nižji od dneva prej, so danes (to so podatki za petek) ponovno precej slabši. Ob 7.025 testih je bilo pozitivnih kar 1.963 ljudi (skoraj 28 odstotka vseh včeraj testiranih je pozitivnih na novi koronavirus; ministrstvo za zdravje poroča o 1.961 pozitivnih primerih). To je dobrih 300 več kot