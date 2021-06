Zapeljal v policista

S Policijske uprave Ljubljana so poročali o tihotapcu migrantov, ki si je poleg ovadbe zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države nakopal še ovadbo, ker je med begom ogrozil policista. Ta je namreč v torek malo pred 15. uro v Livoldu kontroliral promet in ustavljal osebno vozilo, ki je peljalo proti njemu.



»Voznik je zapeljal proti policistu, tako da je ta moral odskočiti, da ga ni povozil, nato pa odpeljal v smeri Kočevja,« je sporočila Aleksandra Golec, tiskovna predstavnica PU Ljubljana. A so avto nato ustavili drugi policisti, ki so ugotovili, da je 23-letni državljan BiH prevažal šest državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policisti so 23-letnika pridržali. Zoper njega bodo spisali ovadbo zaradi prepovedanega prehajanja meje in preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Turka in Kitajca

Tudi z mariborske policijske uprave so poročali, da so ormoški policisti v ponedeljek okrog 21. ure ustavili osebni avtomobil francoskih registrskih številk, v katerem sta bila 31-letni državljan Turčije z urejenim bivanjem v Franciji in njegov sopotnik, 26-letni državljan Francije. Prevažala sta dva državljana Turčije, ki sta tako na nedovoljen način vstopila v Republiko Slovenijo. Voznika in sopotnika so pridržali, potnika so vrnili na Hrvaško.





S Policijske uprave Novo mesto pa so sporočili, da se je v torek na mejni prehod Slovenska vas za vstop v Slovenijo pripeljal 39-letni državljan Hrvaške s kombijem. Policisti so pri pregledu vozila med tovorom odkrili dva državljana Kitajske, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli. Hrvata so pridržali in mu zasegli kombi. Tudi on se bo srečal s preiskovalnim sodnikom.

