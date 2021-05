Zapeljal na nasprotni pas in trčil v dve vozili

V sredo okoli 13.30 je na Zasavski cesti iz smeri Dolskega proti Senožetim prišlo do prometne nesreče, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Nesrečo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je v ovinku zapeljal na nasprotno vozišče in trčil v enega voznika, nato pa še v voznico osebnega vozila za njim. Vozilo povzročitelja nesreče je še enkrat odbilo tako, da je trčilo v prometni znak na nasprotni strani ceste in tam obstalo.



Povzročitelj nesreče, voznica zadnjega vozila in sopotnica v drugem vozilu so se lažje poškodovali in so bili z reševalnim vozilom odpeljani v UKC Ljubljana. Vsi trije vozniki so bili preizkušeni z alkotestom, rezultat pa je bil pri vseh negativen. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic je bila cesta popolnoma zaprta do 16. ure, zaradi česar so nastajali večji zastoji na glavni cesti in vseh lokalnih vzporednih cestah, so sporočili iz PU Ljubljana.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: