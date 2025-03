Zapeljal s ceste, trčil v prometni znak in drevo: voznik in sopotnica hudo poškodovana

V petek okoli 17.30 se je zgodila prometna nesreča v Grabrovcu na območju Metlike. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je 80-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, in trčil v prometni znak in drevo.

Hudo poškodovanega voznika in prav tako hudo poškodovano 75-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.