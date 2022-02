Zapeljal s ceste, se prevračal in končal na travniku (FOTO)

Gorenjski policisti so v sredo obravnavali eno prometno nesrečo s telesnimi poškodbami in dve s pobegom. Na območju Škofje Loke je voznik s potniki zaradi nepravilne vožnje zapeljal s ceste in se po prevračanju ustavil na travniku pod cesto.

Voznik se je po podatkih policije lažje poškodoval. Proti njemu poteka prekrškovni postopek.

»Na cesti nismo sami. Pozivamo k previdnosti in odgovornosti,« sporoča kranjska policijska uprava.