Zapeljal s ceste in se zabil v betonsko ograjo

V nedeljo okoli 11.30 se je v Mostah pri Komendi zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega vozila je zapeljal s ceste in trčil v betonsko ograjo. Pri tem se je lažje poškodoval. Policisti so mu izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Ljubljana.

