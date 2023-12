Zapeljal naravnost v potok

Ob 0.27 je na cesti Rova–Kolovec v občini Domžale osebno vozilo zapeljalo s cestišča v potok Rovščica. Gasilci CZR Domžale in PGD Rova so zavarovali kraj dogodka, vozilo dvignili iz potoka, odklopili akumulatorje in nevtralizirali razlite tekočine.

Poškodovanih ni bilo.