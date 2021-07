Zapeljal je iz avtopralnice in trčil

Ob 16.54 je v kraju Kromberk v občini Nova Gorica motorist pri izhodu iz avtopralnice izgubil nadzor nad motornim kolesom in trčil v parkirano osebno vozilo. Gasilci PGE Nova Gorica so motoristu nudili pomoč do prihoda reševalcev ZD Nova Gorica ter zavarovali kraj dogodka, poroča uprava za zaščito in reševanje.

