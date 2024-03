V petek, okoli 13.30 smo bili obveščeni o prometni nesreči s štirikolesnikom ob Rudniškem jezeru v Kočevju. Policisti so ugotovili, da je voznik vozil po makadamski poti in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal izven vozišča in trčil v drevo.

Voznik in sopotnik na štirikolesniku sta se pri tem huje poškodovala, vendar po do zdaj znanih podatkih njuno življenje ni ogroženo. Policisti še zbirajo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.