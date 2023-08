Zapeljal izven kolovozne poti, izgubil oblast nad vozilom in umrl na kraju

S PU Novo mesto sporočajo, da so bili včeraj nekaj po 14.30 obveščeni o nesreči pri delu pri kraju Loka na območju Šentjerneja.

Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 65-letni moški peljal motokultivator s pripeto škropilnico po klancu navzgor. Ko je zapeljal izven kolovozne poti, je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Policisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjih 24-tih urah posredovali v 80 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 244 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi petih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi požarov, nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.