Obsojenec zanetil ogenj v celici, štirje pravosodni policisti potrebovali pomoč

V ponedeljek nekaj po 20. uri je zagorelo v Zavodu za prestajanje kazni v eni izmed zaporniških sob na Dobu pri Mirni. Zagorelo je v sobi 1. oddelka, kjer se izvaja poseben strožji režim.

Zažgal je papirje in vzmetnico ter se zabarikadiral.

»Po zbranih informacijah je obsojenec v sobi zažgal papirje in vzmetnico ter se zabarikadiral. Pravosodni policisti so poskrbeli za njegovo evakuacijo in mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, ti so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo na nadaljnjo obravnavo. Pravosodni policisti so izvedli evakuacijo obsojencev iz bližnjih sob in pogasili požar,« so pojasnili na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS). V dogodku je posredovala enota gasilcev PGD Šentrupert in opravila pregled prostorov in prezračevanje ter iznesla tleče predmete.

Ostali na opazovanju

Naknadno so štirje pravosodni policisti, ki so posredovali v dogodku, zaradi vdihovanja gostega dima in slabega počutja ostali na opazovanju v zdravstveni ustanovi. »V URSIKS dogodek obžalujemo in kot najpomembnejše izpostavljamo, da so bili tako obsojenec kot vsi pravosodni policisti že odpuščeni iz bolnišnice in niso utrpeli hujših posledic. Hitra odzivnost pravosodnih policistov je bila ključna za razplet dogodka, brez večjih posledic za vse udeležene,« so dodali.

Podana bo ovadba zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. FOTO: Jure Eržen

O dogodku je bila obveščena policija, podana bo tudi ovadba zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. »Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo,« so dodali na novomeški policijski upravi.

Po naših neuradnih podatkih je ogenj podtaknil Amir R., sicer črnokronistom neznano ime, je pa bil že večkrat obsojen.