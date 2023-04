Žan in Boštjan sta rešila življenje

Policista Policijske postaje Maribor II Žan Hliš in Boštjan Zemljič sta v nedeljo okoli 17.40 patruljirala na Ptujski cesti v Mariboru. Ko sta se pripeljala od Ceste proletarskih brigad in pred hitro cesto H2 ustavila pri semaforju, sta opazila moškega, ki je hodil po pločniku in nenadoma padel v travo ter se začel tresti.

Takoj sta stopila do njega in ga oskrbela s prvo pomočjo. Medtem pri moškem nista več zaznala srčnega utripa in dihanja. Oživljala sta ga do prihoda reševalcev. Moškega, ki sta mu policista rešila življenje, so reševalci odpeljali v UKC Maribor, tam je ostal na zdravljenju.

Na očitno srečen dogodek se je odzval tudi direktor Policijske uprave Maribor Donald Rus, ki je na družbenem omrežju zapisal: »Braavooo, fanta! Izjemno ponosen sem na vajino nesebično in takojšnjo pomoč, ki je pomagala rešiti še eno življenje. Tako se dela. Zato smo!«