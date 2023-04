Zamaskirani vlomili v počitniško hišico in napadli moškega

V noči na torek so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o ropu na območju Mokronoga. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov in kriminalistov naj bi v počitniško prikolico, v kateri je bil oškodovanec, vlomili zamaskirani neznanci. Poškropili so ga s solzivcem, mu odvzeli torbico z dokumenti in pobegnili. Policisti nadaljujejo z intenzivno preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.