Zamaskirani navijači razbijali v Velenju: poškodovali pet policistov, tudi policijski vozili

V soboto popoldne so med rokometno tekmo v Rdeči dvorani v Velenju policisti obravnavali množično kršitev javnega reda in miru.

»Skupina zamaskiranih gostujočih navijačev je med tekmo razbila steklena stranska vrata in na silo vstopila v dvorano, kjer so poškodovali nekaj inventarja in uporabili gasilne aparate na prah. Prav tako so poškodovali pet policistov in dve službeni vozili,« dogajanje opišejo v poročilu PU Celje.

V omenjenem primeru policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi ter povzročitve hujše in lažjih poškodb.

