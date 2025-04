Četrtek v znamenju kriminala: od roparja z brcami do prevarantke z dežnim plaščem

V četrtek so bili na delu takšni in drugačni ljubitelji tuje lastnine. Policisti so v svoje beležke zapisali 46 vlomov, 46 tatvin, rop in drzno tatvino. Čeprav večina tatov deluje v okviru zavetja teme in se skriva pred radovednimi očmi, se nekateri pri svojem poslu ne branijo uporabiti različnih zvijač, spet drugim ni tuje nasilje.

Veliki met

Veliki met je v noči na četrtek uspel vlomilcem, ki so obiskali poslovni prostor poslovalnice A1 v nakupovalnem središču Mercator na Taboru v Mariboru. Iz prodajalne so jih zjutraj obvestili o vlomu in sporočili, da so tatovi odnesli številne mobilne telefone. »Pri tem je bila podjetju po nestrokovni oceni povzročena škoda v višini 140.000 evrov, dodatno pa je nastala tudi škoda na samem objektu. Opravljen je bil ogled kraja kaznivega dejanja,« je sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica Policijske uprave Maribor. Policisti nadaljujejo preiskavo dogodka. Preiskujejo tudi, kdo je na območju Teznega vlomil v stanovanje, odnesel pa predvsem zlatnino. S kaznivim dejanjem je lastnikom po nestrokovni oceni povzročil za 4000 evrov škode.

Moški je občanko podrl na tla in večkrat brcnil ter ji poskušal ukrasti zapestnico.

Je pa krškim policistom ob preiskavi premoženjskih kaznivih dejanj prišlo na uho, da bi kaj o njih lahko vedel 34-letnik iz Krškega, zato so pridobili odredbo sodišča in potrkali na njegova vrata ter opravili hišno preiskavo. »Pri njem so našli in zasegli štiri električna kolesa ter štiri pnevmatike s platišči. Ugotovili so, da je osumljenec odkupoval in preprodajal električna kolesa, za katera je vedel, da so ukradena oziroma izvirajo iz kaznivih dejanj goljufij in zatajitev na območju vse Slovenije,« sporočajo s Policijske uprave Novo mesto. Pristojnemu tožilstvu ga bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja prikrivanja. Na električna kolesa je treba sicer zaradi višjih cen še malo bolj paziti. To je ravno ta četrtek spoznal moški, ki je imel kolo znamke Elan, zelene barve, parkirano v Francetovi ulici v Slovenj Gradcu pred stanovanjsko hišo. Kolo je namreč izginilo, tat pa je lastnika s tem olajšal za dobrih 3500 evrov.

Na Prešernovo ulico na Ravnah na Koroškem pa so policisti odhiteli na pomoč zaradi roparske tatvine. Moški je pristopil do občanke in zahteval pijačo in cigarete. »Ker mu zahtevanega ni hotela izročiti, jo je podrl na tla in večkrat brcnil ter ji poskušal ukrasti zapestnico. 31-letnega storilca smo kmalu po dogodku prijeli in mu odvzeli prostost. V nadaljevanju ga bomo kazensko ovadili,« sporočajo s PU Celje.

V Rovtu pod Menino je lastnica zalotila štiri neznance, ki so vstopili v odklenjeno hišo. Ko so jo opazili, so pobegnili. Ukradli niso ničesar. V Ljubljani pa je dopoldne do stanovanja v Šiški prišla neznanka in oškodovanko zamotila, češ da iz njenega stanovanja pušča voda. Ko ga je zapustila, je njen pajdaš neopaženo vstopil v stanovanje, ga preiskal in iz notranjosti sunil gotovino in nakit. Tatica je starejša ženska neurejenega videza, visoka okoli 165 centimetrov, ki ima svetlejše rumene lase do ramen. Oblečena je bila v dežni plašč svetlo rjave barve. Policisti tatova iščejo.

Kranjskogorski policisti pa so bili nekaj pred 15. uro obveščeni o vlomu v tuj avtomobil, parkiran na cesti proti Vršiču. Storilec je nasilno odprl vrata in si iz notranjosti prilastil denarnico z denarjem ter dokumente. »Na kraju dejanja sta bila opažena suh moški, star okoli 40 let, visok okoli 170 centimetrov, in avtomobil renault laguna starejšega letnika. Če kdor koli kaj ve o dejanju oziroma je opazil tako osebo ali avtomobil, naj to sporoči na Policijsko postajo Kranjska Gora, 045820700,« sporočajo s PU Kranj.