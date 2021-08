Zamaskiranec oropal bencinsko postajo, policija ga išče

V četrtek ob 21.27 je v Lipici zamaskiran moški zagrozil zaposlenemu v bencinskem servisu in od njega zahteval denar. Pobral je denar, zatem pa pobegnil. Policisti in kriminalisti rop še preiskujejo.



»Vse občane pozivamo, da v kolikor policisti niso z njimi še opravili razgovora, pa imajo kljub temu kakršnokoli koristno informacijo, to čim prej sporočijo na 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimno številko 080 1200,« so zapisali (nelektorirano) pri PU Koper.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: