Zamaskiran moški vlamljal v Postojni. Zdaj se je razvedelo, koga je prijela policija

V četrtek ob 22. uri so bili policisti obveščeni, da je v Postojni zamaskiran moški vlomil v več kleti. Iz ene je ukradel pustno masko, iz druge električno kolo, vredno 2000 evrov, iz tretje pa motoristično opremo, vredno približno 1600 evrov.

Policisti so kmalu prijeli 36-letnega domačina in mu odvzeli prostost. Po zaključenih postopkih mu sledi kazenska ovadba in privedba k preiskovalnemu sodniku. Ukradeni predmeti so že bili vrnjeni lastnikom, so sporočili iz PU Koper.