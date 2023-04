Osebje velenjskega zdravstvenega doma o smrti 74-letnega moškega, ki je 29. marca v zgodnjih jutranjih urah pred smrtjo dvakrat klical dežurno službo, potožil o slabem počutju in prosil za prevoz z rešilcem, meni, da je šlo za nesrečen splet okoliščin. V sredo okoli 4. ure je Slaven Pandol iz Velenja zaradi hudih bolečin prvič poklical dežurno službo v ZD Velenje, kjer naj bi mu dežurna zdravnica dejala, da reševalnega vozila ni na voljo in naj, če lahko, pride sam. To je tudi storil. Zdravnica mu je zaradi ledvičnih kamnov in hudih bolečin predpisala zdravilo in mu izdala napotnico za urolog...