Zalotili so ga v šolski garderobi. Odpeljal se je s policijo

Radovljiški policisti so pred nekaj dnevi s kazensko ovadbo k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča privedli moškega, ki je utemeljeno osumljen več premoženjskih kaznivih dejanj v Radovljici. Po privedbi je bil zanj odrejen pripor.



Osumljenec je bil prejšnji petek popoldne zaloten pri tatvini denarnice iz šolske garderobe, ukradeno pa je poskušal obdržati s silo in je pričo zato odrinil. Vseeno ji ga je uspelo zadržati do prihoda policije. Poškodovan ni bil, pišejo v poročilu kranjske policijske uprave.



Moškega so policisti pridržali, sumijo pa, da je ta dan odtujil štiri denarnice, izvedel pa še tri tatvine iz vozil, ki so bila v vsaj dveh primerih odklenjena. Vsakič je osumljenec ukradel vsaj kakšno stvar, pravijo policisti, ki nadaljujejo zbiranje obvestil o še morebitnih drugih povezavah moškega s tatvinami.



»Pozivamo k večji skrbi za lastnino. Vozila zaklepajte in v njih ne puščajte vrednih stvari. Ravno tako ne puščajte odklenjenih prostorov, kjer hranite svoje stvari, kot so garderobe ipd.,« opozarja policija.

