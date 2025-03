Zalotili so ga med nabiranjem zaščitenih školjk, ni se dobro končalo

Naravovarstvena nadzornika krajinskega parka sta pred dnevi zalotila moškega, ki je v morju pod Belvederjem nabiral strogo zaščitene školjke, in o tem obvestila policiste.

Policisti so ugotovili, da je 54-letni potapljač iz Lucije nabral približno 2,5 kilograma morskih datljev, ki so zaščiteni in jih je zato strogo prepovedano nabirati.

Školjke so mu zasegli, 54-letnika čaka še kazenska ovadba. O dogodku so obvestili tudi ribiškega inšpektorja in Finančno upravo RS.