Zalotil roparja pri kraji, končalo se je s poškodbami

S Policijske uprave Ljubljana poročajo o poskusu tatvine, ki se je včeraj okoli 12.30 ure zgodila v središču Ljubljane. V odklenjene prostore poslovnega objekta je vstopil neznani moški in odtujil opremo. Pri tem ga je zalotil lastnik in ga pozval naj vrne predmete. Storilec je predmete odvrgel, oškodovanca pa udaril v predel glave in ga lažje poškodoval, nato pa s kraja zbežal.

Policisti storilca še iščejo. Gre za moškega, starega med 35 in 40 let, visokega okoli 175 cm. Oblečen je bil v modro zimsko jakno, na glavi je imel modro kapo.

