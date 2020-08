Zalotil in ujel vlomilca

Iz hiše v Hudem Grabnu pri Tržiču je nekdo odnesel pijačo, iz hiš v Trnju v Škofji Loki in Žireh pa denar.

V noči na soboto je nepridiprav na območju, kjer za red in mir skrbijo policisti ljubljanske policijske uprave, vlomil v hlev in iz njega ukradel kanto z gorivom, a daleč s plenom ni prišel, saj je 50-letnega zlikovca pri početju zalotil lastnik. Tatič se je sicer pognal v beg, lastnik, ki mu je vlomilec povzročil za okrog 500 evrov škode, pa za njim. Dohitel ga je in pridržal do prihoda policistov, ti so ga odpeljali, čaka ga kazenska ovadba.Še vedno pa so policisti včeraj iskali vlomilca, ki je nepovabljen vstopil v hišo v Šiški ter iz nje ukradel prenosni računalnik in gotovino ter povzročil za približno tisočaka škode. Prav tako v Šiški je nekdo vlomil še v stanovanje in si prilastil nakit ter lastnika oškodoval za okrog 700 evrov. Enako škodo je lastniku povzročil tudi vlomilec, ki je nakit ukradel iz hiše za Bežigradom.Z vlomilci so imeli pretekli konec tedna opravka tudi gorenjski policisti. Iz hiše v Hudem Grabnu pri Tržiču je nekdo odnesel pijačo, iz hiš v Trnju v Škofji Loki in Žireh pa denar. V Kranjski Gori je zlikovca, ki ga policistom včeraj, kot tudi preostalih omenjenih vlomilcev, še ni uspelo izslediti, premamilo mestno kolo, ki je bilo pritrjeno na vlečni kljuki na prtljažniku avtomobila.Na prtljažniku je prerezal zatege in kolo odpeljal. Kar šest koles pa je nekdo odpeljal iz garaže nastanitvenega objekta v Gozdu - Martuljku. Kot so sporočili iz PU Kranj, obstaja možnost, da je nekdo tatiču precej olajšal delo, saj naj bi bila garaža odklenjena.