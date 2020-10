Žalostno slovo od male Une (5)

Le mesec dni je minil od prometne tragedije na Dolenjskem, v kateri sta v avtomobilu skupaj z očetom zgorela devetletna Mia in šestletni Nik, ko je v petek, 25. septembra, ugasnilo še eno otroško življenje. Petletna Una je morala v petek umreti zaradi prehitre vožnje tovornjaka. S sedemletnim bratcem Denijem in 38-letno mamico E. K. se je peljala po primorski avtocesti proti Ljubljani, ko so se na odseku Logatec–Vrhnika poskušali umakniti nesreči, ki se je zgodila malo prej. Pri tem je voznica zapeljala na odstavni pas in prižgala vse štiri smernike, a je v njihovo hondo accord nato trčil tovornjak. Deklici kljub oživljanju ni ...