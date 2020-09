Žalostno: nad dedka (75) s kovinsko palico

V petek dopoldne je policija obravnavala primer družinskega nasilja v Ilirski Bistrici, kjer sta se ob 9.43 sprla sorodnika.



Policisti, ki so posredovali na kraju, so ugotovili, da je 38-letna ženska s kovinsko palico po telesu udarila svojega 75-letnega dedka in ga pri tem tudi lažje poškodovala.



Kazensko jo bodo ovadili, poroča koprska policijska uprava. Umirila je ni niti prisotnost policistov Koprski policisti pa so v soboto ob 20.24 posredovali v stanovanju v Kopru, kjer sta se sprla bivša zakonca.



Ker sta oba kršila določila zakona o varstvu javnega reda in miru, so obema izdali plačilni nalog. Ženska se ni umirila niti po prihodu policistov in jih je na kraju žalila ter jim grozila, zato so ji odredili pridržanje.