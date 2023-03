Država je za čiščenje prostorov državnih stavb izbrala podjetji čistilni servis Aqua čiščenje in Vur, ki ju je obvladoval tedanji podjetnik in športni sodnik iz Izole Uroš Vuga. Podjetji sta donosno delo dobili prek javnih naročil, menda tudi zato, ker sta ponudili najnižjo ceno. »Ugodno storitev« so na koncu plačale čistilke, zaposlene pri podjetjih, ki so si sleherni evro prigarale, čistile prostore in stranišča za državniki, odnašale njihove smeti, a ostale brez plačila. Osemnajstim delavkam, ki so v letu 2018 delale skoraj osem mesecev, je Vuga v povprečju ostal dolžan štiri p...