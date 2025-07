Žalosten zaključek vikenda: moški prometne nesreče ni preživel

S policijske uprave Maribor poročajo o novi hudi nesreči na naših cestah. Kot so sporočili, je bil mariborski operativno komunikacijski center danes ob 19.14 uri obveščen o prometni nesreči na cesti, ki vodi iz smeri naselja Trate proti Lenartu. V njej sta bila udeležena dva osebna avtomobila, voznik enega pa je umrl.

»Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Trat, zaradi neprilagojene hitrosti za ovinkom trčil v nasproti vozeče vozilo. Poškodbe za povzročitelja prometne nesreče so bile tako hude, da je na kraju umrl. Drug voznik je po do sedaj zbranih obvestilih telesno poškodovan, vendar ni v smrtni nevarnosti. Nudena mu je bila prva pomoč in zdravniška oskrba,« so z omenjene policijske uprave zapisali v sporočilu za javnost.

Dodali so, da policisti še opravljajo ogled kraja prometne nesreče ter zbirajo obvestila.