Žalosten konec tedna: slovenske ceste so danes vzele še eno življenje (FOTO)

Po poročanju Prostovoljnega gasilskega društva Šentrupert se je danes v naselju Hom (občina Šentrupert) zgodila prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila ena oseba.

Kot so sporočili na Facebooku, je osebno vozilo zapeljalo s cestišča v drevo, nato pa obstalo na brežini. Sporočili so tudi, da so gasilci PGD Šentrupert in PGD Trebnje zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator ter iznesli preminulo osebo.

V objavo so dodali nekaj slik, na katerih je videti, da je vozilo močno uničeno.