Žalosten dan za gorske reševalce: Taki dogodki nas pretresejo!

Zavetišče Gorske reševalne službe Kranj na Krvavcu je bilo tarča vlomilcev. Tatovi so iz koče odnesli reševalno opremo, ki je namenjena izključno reševanju in se za običajno hojo v hribe ne rabi. S takšnimi primeri kraje reševalne opreme so se gorski reševalci v zadnjih letih sicer soočili že večkrat.Kot je Gorska reševalna zveza Slovenije zapisala v današnji objavi na svojem Facebook profilu, jih takšni dogodki pretresejo in resnično žalostijo. Kot so poudarili, gre za opremo, ki jo v zahtevnih reševalnih akcijah nujno potrebujejo, da lahko pridejo do ponesrečenca, ga oskrbijo in varno prinesejo v dolino. Njen nakup financirajo s pomočjo Uprave RS za zaščito in reševanje. Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS ter donacij posameznikov, ki podpirajo dejavnost gorskih reševalcev.