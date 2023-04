Žalost v Rogaški Slatini: ena oseba mrtva, drugi so še lahko pomagali

Danes ob 9.10 so v Rogaški Slatini Gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja in tako omogočili reševalcem dostop do onemogle osebe ter jim nudili pomoč.

Poleg onemogle osebe je bila v stanovanju tudi preminula oseba, poroča uprava za zaščito in reševanje.