Žalost v Ljubljani: zaradi alkoholizma ne more skrbeti sam zase, posredovati moralo sodišče

Alkohol je v slovenski družbi še vedno prepogost in krivec za razpad marsikatere družine. Najbolj ranljivim med nami lahko pobere vse: družino, dostojanstvo, razum ...

Višje sodišče v Ljubljani je denimo pred kratkim odločalo o primeru možakarja, ki je tako močno zabredel, da je za alkohol zapravil ves denar in ogrozil lastno preživetje, zato mu je center za socialno delo z odločbo postavil skrbnika – njegovega sina –, sodišče prve stopnje pa mu je delno omejilo poslovno sposobnost, in sicer za razpolaganje s premoženjem in upravljanje denarnih sredstev.

V svojem življenju je popolnoma neaktiven, njegovi edini motivacija in aktivnost pa sta usmerjeni v iskanje alkohola.

Moški je odločitvi ugovarjal in zatrdil, da že leta ne pije več, in izrazil nezadovoljstvo s sinom, češ da je ta denar porabil zase. A so dejstva na sodišču pričala drugače.

Hospitalizacija in poskus samomora

Sodišče je že leta 2017 ugotovilo, da moški zaradi alkoholizma ni več sposoben samostojnega ravnanja s svojim premoženjem. Psihiatrično mnenje je bilo neusmiljeno. Po dolgoletnem pitju alkohola ima možakar hudo obliko odvisnosti od alkohola, zaradi česar ima organske okvare kognitivnih funkcij: kratkoročnega spomina, vzdrževanja pozornosti, samoobvladovalnega vedenja, prisotna pa je tudi miselna upočasnjenost, kar vse onemogoča samozaščitno presojo in spodbuja kompulzivno zapravljanje.

Zaradi alkohola ne more več samostojno funkcionirati v domačem okolju. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

V letih 2021 in 2022 je bil dvakrat hospitaliziran zaradi utrditve alkoholne abstinence, leta 2023 pa tudi zaradi poskusa samomora. V svojem življenju je popolnoma neaktiven, njegovi edini motivacija in aktivnost pa sta usmerjeni v iskanje alkohola. Brez podpore druge osebe se ne bi umil, oblekel in ne bi jemal zdravil, ne bi niti jedel. Hrane, ki mu jo pripravijo drugi, se namreč ne dotakne brez podpore drugega.

50 TISOČ evrov mu je ukradel sin, je celo lagal.

Če je slučajno kdaj sam, takoj začne piti in se odpravi do gostilne, nazaj grede pa zaradi alkoholiziranosti pade in ga morajo poiskati drugi. Tako je denimo v lanskem letu z avtoštopom hodil v trgovino in od znancev naprošeni denar porabil za alkohol. Ko obleži ob cesti, pa obstaja nevarnost, da ga kdo povozi ali da bi zmrznil.

Ne more poskrbeti za lastno preživetje

Tako njegovi svojci kot psihiatrinja so zanikali, da zadnja leta nič ne pije, slednja pa ocenjuje, da potrebuje stalno pomoč in nadzor, ker zaradi psihoorganske spremenjenosti, ki je posledica odvisnosti od alkohola in možganske kapi, ne more več samostojno funkcionirati v domačem okolju. »Na dlani je zato, da bi si nasprotni udeleženec, če bi bil brez podpore skrbnika, škodil že z neaktivnostjo oziroma pasivnostjo, ker ne more poskrbeti niti za najbolj temeljno lastno dostojno preživetje,« so zapisali višji sodniki.

Hrane, ki mu jo pripravijo drugi, se ne dotakne brez podpore druge osebe. FOTO: Dejan Javornik

Možakar je, očitno v obupu, da bi prišel do denarja za alkohol, sodišču celo dejal, da mu je sin leta 2019 s hranilne knjižice dvignil 50.000 evrov in jih porabil zase. A dogodek se po oceni sodišča tudi objektivno ni mogel zgoditi. CSD je namreč v odgovoru na pritožbo pojasnil, da skrbnik takega dviga ni mogel izvršiti, ker ima možakar t. i. pupilni račun in mora skrbnik, torej sin, za vsak dvig dobiti pisno odobritev CSD. Ko so mu to pojasnili, je ta obtožbe preklical in se sinu opravičil.

Glede na vse je višje sodišče ocenilo, da je sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko je za možakarja ohranilo omejitev poslovne sposobnosti, ki za alkoholika pomeni zaščito pred samim seboj.