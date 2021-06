Žalost do neba, strašna tragedija vzela mlado življenje

V soboto zjutraj se je pri naselju Medvedje Brdo v občini Logatec zgodila huda nesreča pri košnji trave, v kateri je umrl 27-letnik. Policija je bila o nesreči obveščena okoli 7.30. Ugotovili so, da je moški s traktorjem kosil travo. Pri vožnji v hrib se je traktor prevrnil, on pa je ostal pod njim.



Gasilci PGD Dolnji Logatec in Medvedje Brdo so zavarovali kraj nesreče in v sodelovanju z reševalci NMP Logatec poškodovancu nudili prvo pomoč z oživljanjem, vendar zaman.



Policisti so opravili ogled, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

