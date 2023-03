Žalila in kričala na policiste, kar jo bo drago stalo

Policisti Policijske postaje Maribor I in Policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor so v torek v večernem času obravnavali kršitev javnega reda in miru ter kršitev cestno prometnih predpisov na Mlinski ulici v Mariboru.

Sopotnica v avtu se je med vožnjo nagibala skozi odprto okno, zaradi česar je bilo vozilo ustavljeno in policisti so jo želeli pregledati. Potem pa se je začelo.

Ženska se je nedostojno vedla do policistov in ni upoštevala zakonitih ukazov. Za tem pa je policiste pričela tudi žaliti in na njih kričati ter zamahovati z rokami. Zaradi navedenega so policisti zoper njo odredili pridržanje do streznitve in ji izdali plačilni nalog.