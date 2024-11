Žalil žensko in taksista, grozil, vpil in kradel

Taksisti morajo imeti pri svojem delu jeklene živce, a tudi ti se s časoma obrabijo. To se je zgodilo taksistu, ki je v Izoli pobral moškega in ga peljal v Piran. Med vožnjo po piranskih ulicah pa je moškega iz neznanega razloga razhudil pogled na nič hudega slutečo žensko, ki je mirno hodila ob cesti, spustil je okno in začel na žensko kričati ter jo žaliti.

Od taksista je zahteval, da avto ustavi, saj je želel izstopiti, ko ga je taksist seznanil z dejstvom, da mora najprej za vožnjo plačati, pa je moški ponovno ponorel, na taksista je vpil, ga žalil in mu grozil.

Moški, izkazalo se je, da gre za 21-letnega državljana Srbije, je kljub temu pobegnil iz taksija, taksist pa je odšel na policijsko postajo in dejanje prijavil. Enako je storila ženska, ki jo je omenjeni 21-letnik žalil iz taksija. Možje postave so mladca izsledili po tem, ko jih je poklicalo več Pirančanov, ki jih je razburil »neznani moški, ki se je neprimerno vedel«, in izkazalo se je, da gre ravno za 21-letnika, ki so ga iskali.

Nadalje se je izkazalo, da je taisti neotesanec zagrešil še drzno tatvino, saj je v Piranu nekomu ukradel denarnico in mobilni telefon. Zaradi slednjega ga čaka kazenska ovadba, z žaljenjem taksista in neznane ženske pa si je prislužil plačilna naloga.