Zalezovanje in nadlegovanje v Kopru, v enem dnevu na pomoč poklicale tri žrtve

Koprski policisti so bili v ponedeljek ob 20.30 obveščeni, da je na enem od avtobusnih postajališč v Kopru dve mlajši ženski neznanec nadlegoval in v vozilo vabil neznanec. Ko sta mu povedali, da bosta poklicali policijo, je začel nanju še vpiti. Policisti so ga izsledili na kraju in ugotovili, da gre za 35-letnega moškega iz okolice Kopra. Na kraju so mu izdali plačilni nalog.

To pa ni bil edini primer zalezovanja v Kopru v zadnjem času. Prav tako v ponedeljek, malo po 14. uri, je koprske policiste poklicala občanka in povedala, da jo je v zadnjih nekaj dneh v okolici Kopra dvakrat zasledoval neznani moški, ki se je prevažal z osebnim avtomobilom. Slednji je vsiljivim prizadevanjem poskušal vzpostaviti neposreden stik z oškodovanko, s čimer je pri njej povzročil občutek prestrašenosti in ogroženosti. Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje.