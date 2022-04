Zalezoval svojo bivšo in jo s fizično silo poskušal izvleči iz vozila

Policisti obravnavajo okrog 80.000 različnih kaznivih dejanj na leto, od tega več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik z manj opaznimi posledicami do tistih najhujših, kot so umori v družini. Nasilje se torej dogaja vsak dan, največkrat pa so žrtve ženske, nemalokrat na žalost tudi otroci. O treh primerih nasilja so včeraj poročali s PU Koper.

Prijavite nasilje »Slišite zvoke nasilja iz sosednjega stanovanja? Prenehajte samo poslušati, ukrepajte! Verjetno ste vi edino upanje za žensko, ki je žrtev nasilja,« pravijo policisti, ki vse pozivajo, naj prijavijo nasilje. Zakaj? »Ker ste morda edini, ki veste za njeno trpljenje. Ker jo je strah, sram, po­čuti se krivo in ne vidi izhoda. Ker je prepričana, da z uporom tvega še večje nasilje in maščevanje storilca. Policija bo ukrepa­la, ampak potrebuje vašo pomoč. Pokličite 113 in prijavite nasilno dejanje.«

Na PP Piran je 40-letna domačinka v torek podala prijavo zoper 43-letnega bivšega partnerja, ker je zjutraj, ko je zapuščala svoje stanovanje, prišel do nje in nanjo kričal.

»Ko je odšla do vozila in se vanj usedla, pa je pristopil do nje in jo s fizično silo poskušal izvleči iz vozila. Ker je dogajanje opazovala soseda, je dejanje prekinil in odšel s kraja dogodka,« je pojasnil vodja Operativno-komunikacijskega centra David Iskra. Policisti so letos zoper 43-letnika že spisali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje zalezovanja, za torkovo dogajanje pa so mu izdali plačilni nalog in izrekli ukrep prepovedi približevanja bivši partnerici.

Razgrajač je končal v pridržanju. FOTO: Roman Šipić

Istega dne zvečer so policisti posredovali v stanovanju v Kopru, kjer je bil 46-letni moški, doma iz okolice Ankarana, pri svoji partnerici, nanjo je vpil in jo žalil. »Ob prihodu policistov na kraj dogodka se ni hotel umiriti in je kršitev nadaljeval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga pridržali. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog po zakonu o javnem redu in miru,« je pojasnil Iskra.

Nasilen do mame

Kazensko bodo ovadili tudi 56-letnega moškega, doma iz okolice Postojne, in sicer za kaznivo dejanje nasilja v družini, saj je že od leta 2015 fizično, psihično in ekonomsko nasilen do svoje 77-letne mame. Izrekli so mu prepoved približevanja žrtvi.