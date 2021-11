V Žabjaku se je zaletela štirikrat zapored

V četrtek popoldne je 38-letna voznica v Žabjaku pri Ptuju zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčila v ograjo stanovanjske hiše. Po trčenju je odpeljala naprej, kjer je, še vedno v Žabjaku, iz istega vzroka trčila v podstavek začasno postavljenega prometnega znaka, ki opozarja na zoženje ceste.

Tudi po tem trčenju je odpeljala naprej ter trčila še v kapelo in nazadnje v Svržnjakovi ulici na Ptuju zaradi nepravilne strani vožnje še v osebni avto s pripetim lahkim priklopnikom, ki ga je vozil 33-letnik. V nobenem trčenju ni bil nihče poškodovan. Policisti so voznici odredili preizkus alkoholiziranosti, in ta je pokazal, da je imela v organizmu 0,14 mg/l alkohola. Ko bodo zbrali vsa potrebna obvestila, ji bodo izdali plačilni nalog.

Nekateri so pregloboko pogledali v kozarec. FOTO: Arhiv SN

V večernih urah pa je 57-letni voznik osebnega avtomobila v križišču Ulice heroja Šercerja in ulice Na Poljanah izsilil prednost pred 39-letno voznico osebnega avtomobila. Vozili sta trčili, pri čemer se je voznica laže poškodovala. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v mariborski klinični center.

Policisti so ugotovili, da je imel povzročitelj nesreče v organizmu 0,85 mg/l alkohola, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Odredili so mu še strokovni pregled v zdravstveni ustanovi in ga bodo kazensko ovadili pristojnemu državnemu tožilstvu zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Na območju Šoštanja pa so policisti celjske policijske uprave okoli 18. ure v četrtek obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil voznik osebnega vozila. Zapeljal je na nasprotno smerno vozišče in trčil v osebno vozilo voznice, ki je pravilno pripeljala nasproti. Povzročitelj, ki je vozil krepko pod vplivom alkohola, se je v trčenju lažje poškodoval. Kazensko ga bodo ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje, so še sporočili s celjske policijske uprave.