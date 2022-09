Zaledenela vam bo kri: po pobegu se je vrnil na kraj masakra in vprašal policiste, kaj se je zgodilo

Slovenijo pretresa grozljivi napad 22-letnega Luke Gašpariča na 20-letnico. Policisti so na včerajšnji novinarski konferenci razkrili nekaj grozljivih podrobnosti strašnega napada. Ljubosumni zalezovalec je napad načrtoval, saj je imel pri sebi kuhinjski nož in kuhinjsko sekiro. Z njima je hudo poškodoval svojo žrtev po obrazu, glavi in ji odsekal celo palec.

Na kraju zločina. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Beno Meglič iz PU Maribor je povedal, da so ugotovili, da jo je hotel umoriti, a mu ni uspelo, saj sta na kraj zločina slučajno prišla policista. Policisti so razkrili, da se je kasneje celo vrnil po izgubljeni nahrbtnik, se delal nevednega in policiste celo vprašal, ali se je kaj zgodilo, krvave sledi na sebi pa je pripisal padcu s kolesom.

Vlamljal celo v družinsko hišo

Zločin se je zgodil zaradi ljubosumja. Kot smo poročali, je Gašparič 20-letnico nadlegoval že od junija. Pošiljal ji je sporočila, jo zalezoval in prigovarjal, naj postaneta par. Ona ga je zavračala, in ker ni odnehal, je težave z njim razkrila staršema. Ta naj bi celo kontaktirala z njegovima in ju prosila, naj odneha. A ni ... Že pred napadom je poškodoval njen avto, kar so prijavili tudi policistom, a se je vse skupaj končalo s kazensko ovadbo zaradi poškodovanja tuje stvari in poskusa tatvine. Pred grozovitim napadom je skušal vlomiti tudi v družinsko hišo.

V večerni oddaji Odmevi so gostili psihologa Petra Umeka, ki je dejal, da so pogosto žrtve naivne in verjamejo, da bodo zalezovalci odnehali in se ne bo nič zgodilo, a ni tako. Po njegovem mnenju so vztrajni in na koncu obupani, zato jih je treba ustaviti.